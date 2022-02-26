Болгария закрыла воздушное пространство для российской авиации

Российские самолеты больше не смогут летать в небе над Болгарией. Страна закрыла небо для РФ даже транзитом. Решение было принято властями страны.

Мера связана с российской спецоперацией в Донбассе. Ранее аналогичные запреты приняли Чехия и Польша. Кроме того, санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот» приняла Великобритания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля начал специальную военную операцию в Донбассе, сообщает телеканал «360». По словам российского руководства, таким образом Москва отреагировала на просьбу о помощи ДНР и ЛНР в вооруженном противостоянии с украинской армией, передает «Царьград».