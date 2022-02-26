Украина и Россия ведут консультации о начале переговорного процесса

Украина и Россия ведут консультации о возможном переговорном процессе, сообщила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

Стороны обсуждают время и место проведения переговоров, отметила она. Зеленский согласился на предложение главы Российской Федерации Владимира Путина и готов говорить о мире, добавила она.

Вынужденная операция России в Донбассе началась ранним утром 24 февраля. Ее целю является предотвращение кровопролития. Этим вынужденным решением Путин намерен остановить агрессию против жителей Донецкой и Луганской народных республик.