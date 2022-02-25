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Псаки подтвердила планы США ввести санкции против Путина

Политика
Псаки подтвердила планы США ввести санкции против Путина

США готовят санкции против российских президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявила официальный представитель Госдепа Джен Псаки.

Американский санкционный список также коснется членов Совета безопасности России. Псаки не уточнила, о ком конкретно идет речь, и какими будут ограничения.

Ранее о планах США ввести санкции против руководства России сообщил телеканал CNN. Американский президент Джо Байден 24 февраля тоже утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против Путина.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Соответствующее решение стало ответом на обращение республик Донбасса за помощью к Москве.

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