Корнилов разоблачил фейки западных СМИ о событиях на Украине

Западные СМИ после начала российской военной спецоперации в Донбассе публикуют в интернете огромное количество фейковой информации, не гнушаясь даже воровством фотографий и видеороликов.

Об этом в колонке для RT сообщает политолог и публицист, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, по словам которого везде в западных и украинских СМИ и социальных сетях выкладываются фотографии дебальцевского котла 2015 года, которые пытаются выдать за снимки «горящей российской бронетехники», а также выкладывают видеоролики, где кадры подготовки ВКС РФ к параду Победы в Москве 2019 года выдают за полеты самолетов над Киевом.

Но особую популярность на Западе получила видеозапись, на которой якобы «храбрый украинец прощается с дочерью перед тем как отправит ее в тыл и идти бороться против российского вторжения».

«Эти кадры — повсюду! Их постят и репостят. Причем все: и журналисты, и политики, и дипломаты, и масса рядовых граждан. Ведь действительно нельзя смотреть без слез на эти душераздирающие видеокадры, на которых отец и его дочь плачут, прощаясь друг с другом», — сообщает Владимир Корнилов.

Так, по его словам, трогающий до слез видеоролик опубликовала редактор британской газеты The Times Лариса Браун, сопроводив его подписью, гласящей, что «украинцы остаются, чтобы защитить свою родину».

«Не прошел мимо этого видео и «певец «майданов», французский «философ» Бернар-Анри Леви, сопроводивший его пафосными словами о «храбрости» этого мужчины и хештегом в поддержку Украины. Причем он ретвитнул Авиву Кломпас, израильскую писательницу, бывшую сотрудницу миссии Израиля при ООН, которая тоже сообщила, что герой ролика «остается сражаться за Украину», и сопроводила все это хештегом «Россия вторглась на Украину»», — отмечает политолог.

Все, кто публикует это видео, сопровождают его антироссийскими подписями, добавляя от себя все новые подробности и трактовки. Люди иронизируют над тем, что отец, прощаясь с дочерью говорит по-русски, указывая на это, как на доказательство, что русский язык на Украине якобы не подавляется, другие призывают помогать мужчине, который якобы является бойцом одного из украинских националистических батальонов, а кто-то обвиняет во всем власти России.

Но никто, подчеркивает Корнилов, не интересуется правдивой информацией о героях ставшего вирусным видеоролика.

Федеральное агентство новостей /

«Никому не интересно, что видео снято 21 февраля в многострадальной Горловке (ДНР) и на нем изображены как раз проводы детей, эвакуируемых в Россию! А выложил его мэр города Иван Приходько. Той самой Горловки, где сегодня украинские «воины света» разбомбили школу, убив двух учительниц. Соответственно, Россия как раз спасла этих детишек от сегодняшних варварских обстрелов украинских боевиков, которых так любят Леви и иже с ним», — сообщает политолог.

И особый цинизм западных журналистов заключается в том, что все эти «борцы за Украину» не обращали внимание на это самое видео до того, как утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по спасению Донбасса. Они не только не публиковали видео обстрелов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ и эвакуации детей Донбасса в Россию, но и призывали не верить подобным материалам.

Например, BuzzFeed Кристофер Миллер писал, что якобы жители Донбасса недовольны начавшейся эвакуацией в РФ.

Но теперь, спустя несколько дней, эти же люди публикуют те самые фото и видео, но ставят под них новые подписи, сообщая, что дело происходит не в Донбассе, а на Украине.

«И происходит чудесное перевоплощение! Теперь видео до глубины души тревожит «светлоликих» представителей западного мира! И ведь так происходит уже восемь лет. Все эти «цивилизаторы» плевать хотели на страдания детей Донбасса, упрямо закрывают глаза, когда им показываешь фотографии «городской Мадонны» и ее младенца, убитых украинскими боевиками, или видео спасения донецких детей Россией, — подчеркивает Корнилов. — Но стоит объявить все это «жертвами российской агрессии» — и можно выносить на первые полосы газет! А потом им кажутся смешными заявления о геноциде»!

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Напомним, утром 21 февраля лидеры Луганской и Донецкой народных республик объявили эвакуацию женщин и детей на территорию России, объяснив эту меру участившимися и ужесточившимися обстрелами с подконтрольной Киеву территории. Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также подписал соглашения с главами республик Донбасса о сотрудничестве и взаимопомощи.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную спецоперацию по спасению Донбасса, объяснив ее необходимостью провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Как подчеркнули в Минобороны РФ мирному населению Украины ничего не угрожает, так как российские военные уничтожают только объекты военной инфраструктуры, системы ПВО и аэродромы украинской армии.