Других детей нет: Пригожин иронично оценил ошибку РБК в имени своей дочери

Издание РБК неправильно указало имя дочери российского бизнесмена Евгения Пригожина в статье о новых санкциях Канады против россиян.

Ранее канадское правительство ввело новые санкции против российских компаний и физических лиц. На эту тему издание РБК обнародовало статью, где допустило грубую фактическую ошибку.

«Просим коллег из издания РБК исправить имя дочери Евгения Викторовича с "Валентины" на соответствующее в санкциях "Полина". Уважаемые журналисты, фактически вы обвинили его в неразборчивости взаимоотношений, в связи с чем в семье может возникнуть недопонимание. Евгений Викторович хочет особо подчеркнуть, что никаких других детей кроме известных у него нет», — следует из сообщения пресс-службы компании «Конкорд».

Новые рестрикции со стороны Оттавы коснулись также депутатов, которые отдали свои голоса за признание независимости ДНР и ЛНР, российских компаний и ряда частных лиц.