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Президент Абхазии Бжания объявил об официальном признании суверенитета ЛДНР

Политика
Президент Абхазии Бжания объявил об официальном признании суверенитета ЛДНР

Еще одна страна официально признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующий приказ подписал президент Абхазии Аслан Бжания вечером 25 февраля.

Бжания сообщил о признании Абхазией суверенитета ЛДНР спустя четыре дня после аналогичного решения России, которая сделала этот шаг первой. Глава государства Владимир Путин объявил о принятом решении вечером 21 февраля после заседания Совбеза РФ.

Утром 24 февраля российский лидер откликнулся на призыв о помощи глав признанных республик и объявил о проведении спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Жители региона в течение последних восьми лет подвергались регулярным обстрелам ВСУ.

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