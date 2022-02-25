CNN: США рассматривают введение санкций против Путина

Президент России Владимир Путин может попасть в санкционный список США из-за событий на Украине. Об этом передает американский телеканал CNN.

Санкции против Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова ранее уже ввела Великобритания. Подробности введенных ограничений пока не уточняются, однако известно, что они коснутся заморозки активов.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Эта мера стала ответом на соответствующие просьбы руководства республик Донбасса. После этого многие европейские и западные страны объявили об антироссийских санкциях.