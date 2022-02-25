Сатановский: не надо было Зеленскому до такой степени безобразно себя с нами вести

Роль жертвенного агнца едва ли понравится украинскому президент у Владимиру Зеленскому, но ни никакой другой роли для него не приготовили те, кто годами заверял Киев в своей всесторонней поддержке и притравливал его на Россию.

Об этом в своем Telegram-канале пишет известный политолог Евгений Сатановский, комментируя объявленную Владимиром Зеленским всеобщую мобилизацию на Украине сроком на 90 дней.

Всеобщую мобилизацию на три месяца, как отмечает эксперт, украинский президент объявил на фоне отказа Турции закрыть для российских кораблей проход через проливы Босфор и Дарданеллы, и отказа Соединенных Штатов Америки и Евросоюза воевать с Россией за Украину. Эта ситуация, по его словам, наглядно показывает и готовность украинских властей реализовать ранее им анонсированные планы по разгрому России, и готовность многочисленных «союзников» Киева вступиться на него, на что Зеленский очевидно надеялся.

«Все-таки не надо было Зеленскому до такой степени безобразно себя с нами вести. Роль жертвенного агнца ему явно не нравится, но никакой другой ему никто из тех, кто его на Россию годами притравливал, заверяя во всесторонней поддержке, подбрасывая денег (немного) и оружия (списанного), не выделяет и выделять не собирался никогда», — подчеркивает Сатановский.

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Поэтому, отмечает политолог, совершенно не ясно, о чем Зеленский хочет вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, о которых в последнее время так много говорят на Западе.

«Обсудить ход проведения танкового парада украинских ВСУ на Красной площади? Или программу праздничного концерта по встрече российских военных в Киеве, который действующий президент Украины с успехом может провести в качестве ведущего, — иронично интересуется Сатановский. — С него станется. Только гонорар утвердит…».

А ведь когда актер и шоумен Владимир Зеленский еще только шел к власти в 2019 году, он выглядел прилично, судя по тому, что он говорил и какие давал обещания. Даже спустя некоторое время после победы Зеленского на президентских выборах 2019 года еще казалось, что в чем-то он может оказаться лучше своего предшественника Петра Порошенко.

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«Ан нет, оказался хуже, и намного. Такого наворотил, что теперь и впрямь денацификация и денационализация Украины силовым путем — единственный выход, пока с ней чего-нибудь совсем катастрофического не случилось», — подчеркивает Сатановский.

А в союзниках у Зеленского остались только признанные в РФ иноагентами СМИ – «Эхо Москвы», «Дождь», «Новая газета» – вечные плакальщики над «Россией, которую они потеряли», а также народ помельче из русскоязычной блогосферы. Только на них украинский президент и может теперь опереться, заключил политолог.