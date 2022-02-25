Жители Донецка сообщили о взрыве в городе

Взрыв прогремел в столице Донецкой Народной Республики (ДНР) вечером 25 февраля. Инцидент произошел примерно в 20:40 по местному времени, совпадающему с московским.

Видимых возгораний или столбов дыма после взрыва пока не наблюдается, передает журналист РИА Новости с места событий. О пострадавших или разрушениях в результате инцидента не сообщается. Оперативные службы Донецка пока не комментировали информацию о взрыве.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации по демилитаризации Украины. Такое решение стало ответом на соответствующие просьбы руководства республик Донбасса.