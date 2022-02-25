Столтенберг: украинский кризис не коснется НАТО

Обострение конфликта на Украине не затронет Североатлантический альянс. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Альянс продолжит направлять украинским силовикам вооружение и наращивать военное присутствие на востоке Европы. Такое заявление сделал Столтенберг на фоне российской спецоперации в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, целью этих событий является демилитаризация Украины.

Ранее генсек Альянса обратился к России от лица лидеров стран НАТО. Участники военно-политического блока призывали Москву прекратить спецоперацию по защите республик Донбасса.