Генсек РФС Алаев заявил, что Россия готовится к матчу с Польшей в штатном режиме

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отреагировал на новость о переносе стыковых матчей национальной команды в квалификации ЧМ-2022.

Перенос стыковых игр российской футбольной сборной не отразится на подготовке национальной команды, заявил Александр Алаев. Слова генсека РФС приводит ТАСС.

«Национальная сборная России продолжает подготовку к матчам 24 и 29 марта в штатном режиме, никаких изменений в расписании, в том числе в части проведения выездного учебно-тренировочного сбора, не вносилось», — подчеркнул Алаев.

Матч сборных России и Польши должен был пройти на стадионе «Динамо» в Москве. УЕФА запретил национальной команде и клубам РПЛ принимать соперников на своих домашних аренах. Место проведения матча будет определено позже. В случае победы сборная России поборется за путевку на ЧМ-2022 с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.