Телеведущий Норкин рассмешил публику анекдотом с отсылкой на метания Зеленского

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин порадовал публику очередным смелым анекдотом на актуальную тему. Шутка прозвучала в эфире телеканала НТВ.

Последний выпуск передачи был посвящен событиям на Украине, включая метания президента страны Владимира Зеленского на фоне российской спецоперации в Донбассе. По наблюдениям Норкина, пятничные заявления лидера соседнего государства звучали как «давайте с русскими переговариваться на условиях отключения SWIFT».

Озвучивая традиционный анекдот, ведущий признался, что ему пришлось поискать аллегорию деятельности киевских властей. Он обнаружил подходящую иллюстрацию в забавной истории про беседу двух подруг.

«— Наташ, что мне делать? Вот я уже и мурлыкала, и спинку выгибала, и царапалась, а он меня киской так и не называет. Что мне делать? — В тапки ему *** (нагадь. – Прим. ред.)», — пошутил Норкин.

Зрители были поражены анекдотом с отсылкой на руководство Украины. Они встретили слова ведущего хохотом и аплодисментами.

Зеленский ранее сообщил, что за день провел переговоры с 27 лидерами Европы. По его словам, никто из его собеседников не дал четкого ответа на вопрос о том, вступит ли Украина в НАТО.