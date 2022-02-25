Политолог Кедми: Украина под иностранным управлением представляет опасность для России

Россия не может вести переговоры с нелегитимной властью на Украине. Эта страна будет денацифицирована, заявил политолог Яков Кедми.

Эксперт поделился своим мнением по ситуации на мировой арене в беседе с журналистами «ПолитЭксперта». Как утверждает Кедми, Украина под иностранным управлением представляет для России серьезную опасность.

Кроме того, политолог раскрыл украинцам глаза на неудобную правду о президенте страны Владимире Зеленском. Глава государства будет использовать любые трюки для достижения собственных целей.

«Зеленский — политический акробат, он готов на любой трюк, чтобы удержаться у власти. Под иностранным управлением Украина представляет для России опасность. Вести переговоры бессмысленно», — говорится в комментарии Якова Кедми.

Ранее Зеленский обратился лично к президенту России Владимиру Путина в своем видеоролике. Он предложил коллеге сесть за стол переговоров для разрешения ситуации на Украине. Киев готов вести диалог с Москвой по нейтральному статусу государства, отметил Зеленский. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что власти России отнеслись к этому как к положительному сигналу.