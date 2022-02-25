Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Заслуженный тренер РСФСР Романцев заявил, что не будет оформлять Fan ID

Спорт
Заслуженный тренер РСФСР Романцев заявил, что не будет оформлять Fan ID

Бывший тренер сборной России по футболу Олег Романцев поделился своим мнением по поводу введения паспортов болельщика (Fan ID) в РПЛ.

Олег Романцев поддержал российских футбольных фанатов, большинство из которых объявило о бойкоте матчей чемпионата России из-за внедрения системы Fan ID. В эфире «Коммент.Шоу» заслуженный тренер РСФСР отметил, что не станет оформлять документ.

«Я не буду оформлять. Если не будут пускать на футбол, то не буду ходить. Я 40 лет вместе с болельщиками, из одной миски ел, вместе со мной они ездили, поддерживали в трудную минуту. А сейчас, значит, они решение приняли, а я против них?» — возмутился Романцев.

Fan ID будет необходим для посещения матчей РПЛ в следующем сезоне. На внедрение новой системы из бюджета РФ выделили около 773 миллионов рублей.

#футбол #fan id #рпл #романцев