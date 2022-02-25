Заслуженный тренер РСФСР Романцев заявил, что не будет оформлять Fan ID

Бывший тренер сборной России по футболу Олег Романцев поделился своим мнением по поводу введения паспортов болельщика (Fan ID) в РПЛ.

Олег Романцев поддержал российских футбольных фанатов, большинство из которых объявило о бойкоте матчей чемпионата России из-за внедрения системы Fan ID. В эфире «Коммент.Шоу» заслуженный тренер РСФСР отметил, что не станет оформлять документ.

«Я не буду оформлять. Если не будут пускать на футбол, то не буду ходить. Я 40 лет вместе с болельщиками, из одной миски ел, вместе со мной они ездили, поддерживали в трудную минуту. А сейчас, значит, они решение приняли, а я против них?» — возмутился Романцев.

Fan ID будет необходим для посещения матчей РПЛ в следующем сезоне. На внедрение новой системы из бюджета РФ выделили около 773 миллионов рублей.