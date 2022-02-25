Захарова: Украина должна разобраться в своем желании переговоров с Россией

Киеву необходимо понять, хочет ли он в действительности диалога с российской стороной. С таким заявление выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат оценила возможность начала переговоров между Москвой и Киевом на фоне проведения специальной военной операции. Официальный представитель МИД озвучила мнение в эфире Первого канала.

«Пусть они теперь сами поймут, они хотят этих переговоров или нет. Ведь параллельно с заявлением президента (Украины Владимира. — Прим. ФАН) Зеленского тут же выбежал, куда уж не знаю, министр (иностранных дел Дмитрий. — Прим. ФАН) Кулеба, который начал говорить о том, что Россию надо притащить в Гаагу», — пояснила Захарова.