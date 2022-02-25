Кардиолог Гончаров посоветовал заниматься спортом для восстановления сердца после COVID-19

Люди, перенесшие COVID-19, нередко сталкиваются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кардиолог, терапевт Игорь Гончаров рассказал, как восстановить нормальную работу организма и защитить его от осложнений.

Коронавирусная инфекция бьет по целому ряду систем и органов. Среди них — головной мозг, легкие, сердце, печень, почки и нервы. Наибольшей опасности подвержены сосуды, в которых могут образовываться атеросклеротические бляшки. Сердце в таких условиях также работает в усиленном режиме, передает Pravda.ru.

Гончаров порекомендовал людям, переболевшим COVID-19, пройти медицинское обследование и определить, каких витаминов и микроэлементов не хватает в организме. После этого можно начать принимать соответствующие препараты и комплексные добавки. Еще одним действенным способом восстановления организма является физическая нагрузка.

«Мышцы, которые работают, обеспечивают эффективную доставку крови. Но любая физическая нагрузка после болезни должна вводиться постепенно. Не нужно с первого дня выходить гулять, таскать гири. Старайтесь начинать с малого. Обычная лечебная физкультура, известная нам еще со школьных времен», — отметил врач.

Он настоятельно порекомендовал в первые два месяца после выздоровления во время занятий следить за частотой пульса. Показателей выше 100-110 ударов в минуту допускать не стоит.