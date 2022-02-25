Спецоперация РФ на Донбассе стала причиной нервной реакции на газовом рынке

Резкое подорожание газа в Европе вызвано той нервной реакцией, которой европейский рынок ответил на проведение Россией военной спецоперации по спасению Донбасса.

Об этом в комментарии изданию «Журналистская правда» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, объясняя от чего в дальнейшем будет зависеть формирование цены на газ в Европе.

Ранее глава Министерства экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал Берлин отказаться от закупок у РФ газа и угля. Это заявление было сделано на фоне резкого роста цены на газ, которая с 960 долларов за тысячу кубометров подскочила выше 1400 долларов.

Как отметил, комментируя слова Хабека, Станислав Митрахович, нервную реакцию на европейском рынке энергоресурсов вызвала российская спецоперация в Донбассе, которую Москва начала по просьбе руководства ЛНР и ДНР.

Пока, по словам эксперта, никто не может сказать точно, что будет происходить в дальнейшем – останутся ли российские поставки газа в прежних объемах, или будут полностью прекращены. Именно эта неопределенность заставляет трейдеров нервничать и «загонять цены».

«К тому же вчера они услышали заявление немецкого канцлера Шольца о приостановке «Северного потока – 2». Министр экономики ФРГ господин Хабек сегодня утром сделал заявление, что Германия не сможет покупать российские газ и уголь. Насколько его поддержат остальные члены немецкого правительства – вопрос спорный», — отметил Митрахович.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

Пока, добавил он, Олаф Шольц не поддержал предложение Хабека – министра, принадлежащего к партии «Зеленые» и известного своими радикальными высказываниями.

Роберт Хабек является одним из самых задиристых по отношению к России политиков. Еще летом 2021 года она побывал на Украине, после чего предлагал Берлину вооружить Киев.

«Не факт, что инициатива Хабека будет поддержана со стороны немецких властей, но такой риск теоретически существует. Понятно, что если одобрят, то цена на газ продолжит расти, преодолеет 2 и даже 3 тысячи долларов. Если ответ со стороны Запада будет мягким, то не преодолеет», — спрогнозировал эксперт.

При этом Митрахович напомнил, что сертификация «Северного потока – 2» была заморожена Берлином до тех пор, пока политический контекст взаимоотношений России и Европы не позволит вернуться к реализации данного проекта. При чем до сих пор Германия и так всеми силами тормозила запуск нового газопровода, который был достроен к началу осени 2021 года. Поэтому решение канцлера ФРГ заморозить его сертификацию ничего не меняет – она и так не продвигалась.

«Сейчас обсуждаются возможные западные ответы вплоть до прекращения торговли с Россией, но это будет рассматриваться по обстоятельствам. Сегодня актуальные вопросы, как будут работать «Северный поток – 1» и транзит через Украину. На данный момент украинская власть отчиталась, что транзит идет даже на фоне военной мобилизации», — добавил эксперт-энергетик.

vk.com / Станислав Митрахович

По его словам, несмотря на то, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, это не значит, что будут полностью прерваны все возможные контакты.

В качестве примера Митрахович напомнил о Грузии, дипотношения с которой у России разорваны с 2008 года, но необходимые контакты стороны поддерживают через посредничество Швейцарии, при этом Россия и Грузия ведут торговлю, а туристы ездят из одной страны в другую.

Украина, подчеркнул эксперт, тоже пока не заявляла о разрыве торговых отношений с РФ. Но кризис продолжает развиваться прямо на наших глазах, поэтому возможно ситуация изменится в ближайшие часы или дни, заключил Станислав Митрахович.