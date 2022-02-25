Россия не примет Всемирную шахматную Олимпиаду в 2022 году

Всемирную шахматную Олимпиаду, которая должна была пройти в Москве, перенесли из России.

Международная шахматная федерация (FIDE) официально объявила о переносе из России Всемирной шахматной Олимпиады 2022 года. Турнир должен был пройти в Москве с 26 июля по 8 августа, информирует EADaily.

В FIDE подчеркнули, что сделают все возможное для того, чтобы оперативно определить нового организатора 44-й Всемирной шахматной Олимпиады. В ближайшее время состоится заседание конгресса организации. В ходе него FIDE определит, где пройдет Всемирная шахматная Олимпиада 2022 года.