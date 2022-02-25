Экономист Ордов рассказал о последствиях для России после введения санкций

Кредитно-дефолтные свопы (credit default swaps) на российские еврооблигации поднялись в два раза. Они достигли рекордных с 2008 года значений после начала спецоперации российских войск на украинской территории, отметил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Показатели CDS с начала текущего года увечились в семь раз. Уровень в 882,6 базисного пункта не фиксировался даже в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Тогда страховка от дефолта не превышала отметку в 650 пунктов. Однако размер международных запасов превышает совокупный объем внешнего долга страны. В этот показатель также входят долги коммерческих организаций.

«Мы понимаем, что крупные госкорпорации, либо компании с госучастием тоже являются значимыми игроками долгового рынка, и поэтому спасать их тоже придется, однако проблемы в этом нет. Валютные резервы РФ по сути превышают сумму всех долговых обязательств. Так что с точки зрения реального дефолта в ближайшей перспективе, такое развитие сценария на сегодня скорее является невозможным», — цитирует Ордова АБН.

Новые ограничительные меры Запада против РФ коснулись экспорта технологий, крупных банков, юридических и физических лиц. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что жесткие рестрикции направлены на разрушение российской экономики. Однако опыт прошлых лет показывает, что санкции способны пошатнуть экономику сами х США и ЕС.