Минобороны России предоставило отчет о потерях боевой техники ВСУ

Министерство обороны РФ сообщило, сколько объектов военной инфраструктуры Украины ВС РФ вывели из строя. Согласно данным ведомства, со стороны ВСУ потеряно 211 пунктов.

Российским вооруженным силам удалось вывести из строя 17 объектов управления и узлов связи, 19 комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 39 радиолокационных станций. Также Министерство обороны представило отчет о потерях военной техники. Было уничтожено 67 танков и других боевых бронемашин, а также 16 реактивных систем залпового огня. Кроме того, ВС РФ сбили пять беспилотников, шесть самолетов и один вертолет.

Президент России Владимир Путин 25 февраля выступил с обращением к гражданам Украины. Глава государства сообщил, что ВС РФ не будут наносить удары по мирному населению.