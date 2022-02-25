Минобороны России: войска НМ ЛНР овладели поселком Трехизбенка

Министерство обороны РФ заявило о продвижениях подразделений НМ ЛНР.

Согласно данным военного ведомства России, бойцы сохраняют стремительный темп. Защитники Донбасса продвинулись вглубь украинской территории еще на несколько километров.

«Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трёхизбенка», — сообщили в Министерстве обороны.

Напомним, ранее Минобороны России заявило об успешных действиях Донецких войск на Волновахском направлении в рамках вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса и демилитаризации Украины.