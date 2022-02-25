Рар рассказал о последствиях для Европы в случае отключения РФ от SWIFT

Начатая Россией 24 февраля военная спецоперация по защите Донбасса повергла Европу в страх, но Брюссель тем не менее не готов реализовать свои более ранние угрозы отключить РФ от системы межбанковских платежей SWIFT.

Такое мнение в эфире политической передачи «Большая игра» на Первом канале высказал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого, европейцев, которые получили возможность наблюдать за военной спецоперацией на своих восточных рубежах «уже не как в кино или в бинокль», особенно сильно напугало предупреждение президента РФ Владимира Путина, обращенное к том, кто может попытаться помешать Москве защитить Донбасс.

В ближайшие дни, по мнению немецкого политолога, Запад приложит все усилия к эскалации конфликта по нарастающей, чтобы попытаться сломить Россию экономическими методами.

«Запад твердо считает, что у него есть возможность остановить Россию, но, конечно, не военным путем, а финансовыми, экономическими рычагами. Поэтому сегодня вечером ЕС примет жесточайшие, небывалые в истории санкции против одной страны – России, — сообщил Рар. — Насколько ее отключат от SWIFT – это большой вопрос, потому что страдать после этого будет в основном сама Европа, а Россия сможет через Китай дальше работать с окружающим миром».

ФБА «Экономика сегодня» /

Альтернативные платежные системы, которыми Россия сможет воспользоваться в случае отключения ее от SWIFT, приведет к т ому, что применение такой меры к российским банкам ударит в первую очередь по европейской системе, чья надежность и международный авторитет окажутся подорваны.

Однако, добавил Рар, между Россией и Европой уже опускается железный занавес, который скажется на всех сторонах деятельности – экономической, финансовой, политической и гуманитарной.

«ЕС сейчас полностью уйдет под США. Америке передадут полный контроль над энергетической политикой и энергобезопасностью Европы и многим другим. Полагаться будут только на мощь Америки, США укрепят свое влияние в Европе в трансатлантическом понимании. А Россия сосредоточится на сотрудничестве с Азией», — предсказал политолог.

Таким образом, заключил эксперт, на наших глазах происходит новый раздел мира и устанавливается новый мировой порядок. В рамках этих перемен Североатлантический альянс будет продолжать укрепляться на границах РФ. И Москве придется с этим считаться, но и Россия будет укреплять свои рубежи.