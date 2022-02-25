Тедеско считает, что «Лейпцигу» будет непросто в матчах против «Спартака» в Лиге Европы

Главный тренер футбольного клуба «Лейпциг» Доменико Тедеско считает, что его команде будет непросто в матчах 1/8 финала Лиги Европы против московского «Спартака».

Первый матч пройдет в Германии 10 марта. Ответная встреча между соперниками по плану стоит в расписании на 17 марта. На данный момент остается неизвестным место проведения второй игры. Руководство «Спартака» в ближайшее время должно объявить о запасной арене. Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско, работавший в Москве два сезона, поделился своим мнением о предстоящих матчах.

«Со спортивной точки зрения это не самая простая задача. Я хорошо знаю «Спартак», знаю, на что он способен. Вы видели это в Лиге Европы, где клуб выиграл действительно сложную группу», — цитирует Тедеско клубный Twitter.

Ранее петербургский «Зенит» сыграл вничью в Севилье против «Бетиса» и вылетел из Лиги Европы. Команда Мануэля Пеллегрини в 1/8 финала второго по значимости турнира Европы сыграет против немецкого «Айнтрахта».