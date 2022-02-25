Рублев в трех сетах обыграл Хуркача и пробился в финал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в трехсетовом матче с поляком Хубертом Хуркачем и вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дубае.

Андрей Рублев со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5) обыграл Хуберта Хуркача и стал первым финалистом турнира в Дубае, который проходит с 21 по 26 февраля. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Рублев девять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из семи. Соперник российского теннисиста по финалу определится в игре между Иржи Веселы и Денисом Шаповаловым.