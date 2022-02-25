Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

Дирекция Комплекса защитных сооружений приняла решение закрыть дамбу в Петербурге в связи с угрозой наводнения. Эта мера будет действовать в течение 12-14 часов.

Ухудшение погодных условий в Северо-Западном регионе ожидается в течение ближайших суток из-за проходящего через Петербург атмосферного фронта. Прогнозируется сильный юго-западный ветер до 18 метров в секунду и повышение уровня воды в Неве, которая может превысить критические отметки.

«Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Расчетный период, на который закрыты затворы КЗС для предотвращения морского нагона, составляет 12-14 часов», — сообщила дирекция КЗС.

Максимальные значения уровня воды в Неве к полуночи 26 февраля могут превысить 170 см. В целях предупреждения угрозы наводнения полное закрытие комплекса осуществлено в 17:35.

Регулярные затопления улиц из-за разрывов труб в Петербурге происходят и без участия экстремальных капризов погоды. Причина аварий — в предельной изношенности коммунальных систем города. Однако губернатор Александр Беглов не торопится решать проблему, и петербуржцы вновь сталкиваются с прорывами труб. Так, подобный случай произошел второго февраля в Выборгском районе города.