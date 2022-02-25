Роскомнадзор сообщил о частичной блокировке Facebook

Генеральная прокуратура России по согласованию с министерством иностранных дел приняла решение о частичной блокировке социальной сети Facebook. О решении сообщил Роскомнадзор.

Администрация интернет-ресурса 24 февраля ограничила работу официальных аккаунтов четырех российских СМИ: РИА Новости, телеканал «Звезда», «Газета.ру» и «Лента.ру».

«Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации"», — пояснили в Роскомнадзоре.

РКН потребовал от Facebook снять ограничения, но просьба была проигнорирована. На следующий день соцсеть была признана причастной к нарушению прав и свобод людей.

Блокировка аккаунтов происходила без объяснения причин. Ранее Facebook пытался закрыть трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам.