Двое мужчин пострадали при обстреле донецкого поселка Шахты №29 со стороны ВСУ

Вооруженные Силы Украины обстреляли донецкий поселок Шахты №29. В результате двое мужчин получили ранения. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно данным источника, основной ракетный удар пришелся по улице Лохтина. Информации о характере ранений пострадавших и степени их тяжести не поступало.

Напомним, что с раннего утра 24 февраля на Украине проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации страны, а также защиты русскоязычного населения Донбасса. Об этом объявил президент России Владимир Путин. В своем обращении к гражданам глава государства заявил, что целью России не является оккупация Украины. За три дня до введения войск были подписаны указы о признании независимости ЛНР и ДНР.