Мэр Одессы Труханов обратился к горожанам на русском языке с просьбой не паниковать

Обращение мэра Одессы Геннадия Труханова к горожанам на русском языке появилось в Сети. Украинский градоначальник призывает население не поддаваться панике.

Труханов призвал одесситов в сложившейся обстановке сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Мэр заявил, что все службы и объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

«Паника лишает возможности критически мыслить и правильно действовать в нестандартной ситуации», — заявил Труханов.

За ситуацией в Одессе следит оперативный штаб, он координирует действия всех структур. Школьники продолжают обучение в дистанционном формате. Медучреждения продолжают работу в обычном режиме.

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