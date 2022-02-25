Профессор Межевич: Киев втолковал украинскому народу только одну «правильную» точку зрения

На Украине еще с 2014 года существуют две точки зрения: одна правильная, а другая — нет. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор СПбГУ Николай Межевич.

Профессор в рамках эфира в медиацентре «Патриот» ответил на вопрос о том, что почему в Киеве за последние восемь лет не прошла ни одна антивоенная демонстрация. В этом контексте он упомянул политику президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова.

«Потому что еще при Турчинове было достаточно внятно объяснено украинскому народу, что существуют две точки зрения. Одна точка зрения — Турчинова, Порошенко, Зеленского, ну, нюансы, конечно, есть, но в общем это одна и та же точка зрения, а вторая — неправильная, а за нее в лучшем случае — комфортабельная тюрьма, в худшем случае — яма на окраине Киева», — приводит слова Межевича Федеральное агентство новостей.

Зеленский ранее заявил, что Европа боится «защищать» Украину. Такой вывод он сделал после того, как не получил от 27 европейских лидеров четкого ответа на вопрос о присоединении Киева к НАТО.