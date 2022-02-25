МИД Италии заявил о решении Совета Европы исключить Россию из организации

Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из организации. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Соответствующую информацию предоставило агентство АНСА.

«Комитет министров Совета Европы, председателем которого является Италия, принял решение об исключении Российской Федерации из своего состава в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы», — сказал глава МИД Италии.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Совет Европы запустил процедуру исключения РФ из организации. Инициаторами процесса стали Украина и Варшава.