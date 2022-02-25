Конашенков: украинские националисты взрывают мосты, чтобы остановить отступление ВСУ

Украинские националистические соединения занимаются подрывом мостов на путях отступления Вооруженных сил Украины.

Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«На отдельных направлениях они (украинские националисты. — Прим. ред.) осуществляют подрывы мостов для исключения возможности отступления воинских частей и подразделений украинских вооруженных сил», — подчеркнул он.

Ранее Конашенков также отметил, что наиболее ожесточенное сопротивление оказывают не подразделения ВСУ, а батальоны украинских нацистов.