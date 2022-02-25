Врач Мясников разоблачил мифы о советских принципах питания

Эффективность советских принципов питания оценил известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам специалиста, он по-прежнему завтракает кашей. Однако во время утреннего приема пищи не рекомендуется злоупотреблять сливочным маслом.

«И помните, самая неполезная каша — манная», — передает слова Мясникова «Смотрим.RU».

Нередко на обед люди едят суп, который эффективно запускает процесс пищеварения. Однако в этом блюде также содержится соль. В этом случае, отдавать предпочтение стоит постному супу.

Врач также указал на пользу цельнозернового хлеба с семечками. Однако Мясников рекомендовал не злоупотреблять этим продуктом. Равно как и красным мясом, которое может привести к развитию рака кишечника. Однако один стейк через день вполне допустим, подчеркнул специалист.