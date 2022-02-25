Чешские СМИ раскрыли, сколько их страна сможет продержаться без газа РФ

Самым слабым местом Европы, как показал продолжающийся уже много месяцев кризис, является энергия, так как переход к «зеленой» энергетике провалился, а поставки энергоносителей из США не могут покрыть всех потребностей европейских потребителей.

Об этом сообщают аналитики чешского издания Lidovky, которые задались вопросом, как долго продержится их страна в случае частичного или полного прекращения поставок российского газа.

Выводы экспертов оказались неутешительными. Так, по их словам, если Чехия лишится доступа к российскому газу, она испытает жесткий дефицит топлива и продержится не более 40 дней.

Как напоминает эксперты Lidovky, мнение которых цитирует информационный портал ИноСМИ, Европа с осени 2021 года существует в условиях жесткого энергетического кризиса, но в ближайшем будущем она может столкнуться с еще более тяжелой ситуацией, так как после того, как Германия заблокировала процесс сертификации «Северного потока – 2», Россия может полностью остановить поставки газа на Запад.

Тяжесть ситуации, в которой оказалась Европа, усугубляется полупустыми подземными хранилищами газа и «астрономическими» ценами на голубое топливо, которые, по мнению аналитиков, еще продолжат расти.

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Вопрос энергии, как показала практика, оказался самым слабым местом Европы, так как европейские страны при всем желании оказались не в состоянии перекрыть поставки газа из России. Проект перехода на «зеленую» энергетику оказался очень дорогим и зависимым от природных условия, поэтому он провалился. Также нерентабельно выглядят и гипотетические поставки в Европу топлива из Соединенных Штатов Америки. А в самой Европе к концу зимы запасы газа находятся практически на нуле, отмечают авторы чешского издания.

«Хранилища заполнены на рекордно низком уровне, и если в ближайшие месяцы не удастся их наполнить в достаточной мере, то есть больше, чем прошлой осенью, то у Чехии и всей Европы возникнет серьезная проблема», — приводит издание мнение экономиста Бориса Томчиака.

При этом в материале говорится, что Чехия и Германия больше, чем другие европейские страны, зависят от поставок российского газа. Фактически сейчас весь газ, которым располагает Чехия, получен из России. Это топливо либо приобретено по прямому контракту компании RWE с «Газпромом», либо куплено на бирже через посредников.

Еще несколько лет назад в число крупных поставщиков газа входила Норвегия, но сейчас Чехия от нее газа практически не получает.

ФБА «Экономика сегодня» /

Как отметили в Чешском Министерстве промышленности, если Россия остановит поставки газа в Европу, страна сможет продержаться какое-то время, так как там действует стандарт безопасности, обязывающий торговцев газом иметь запас топлива как минимум на 30 дней, чтобы обеспечивать им домохозяйства, медучреждения и тому подобные первоочередные объекты.

Но заполненность подземных газовых хранилищ к концу отопительного сезона находится на уровне 20 процентов. Это, по расчетам сотрудников ведомства, позволит Чехии обеспечить потребителей газом примерно 40 дней.