Путин наградил Камилу Валиеву орденом Дружбы за достижения в спорте

Фигуристка Камила Валиева награждена орденом Дружбы за высокие спортивные достижения. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Глава государства утвердил указ о вручении государственных наград россиянам, ставшими олимпийскими чемпионами и призерами на зимних Играх в Пекине. Согласно сведениям, опубликованным на официальном портале правовой информации, Камиле Валиевой присуждается орден Дружбы.

«За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине», — говорится в тексте сообщения.

Помимо Валиевой государственные награды получили другие фигуристки, успешно выступившие на Олимпиаде-2022. Ими стали Анна Щербакова и Александра Трусова, выигравшие соответственно золото и серебро в личном турнире по фигурному катанию.