Кум ясновидящей Ванги озвучил предсказание по Украине на 2022 год

Предсказание болгарской провидицы Ванги по Украине свидетельствует о масштабных изменениях в стране. В том числе речь шла о глобальном политическом перевороте.

В эфире программы «Пусть говорят» кум Ванги озвучил леденящее душу пророчество об Украине на 2022 год. По его словам, ясновидящая посвятила его в тайны будущего во время дружеской беседы за чашкой чая.

«Я сказал, что сам родом из Курской области, рядом с Украиной. Она говорит: «Война там будет, война страшная. Разрушат там все, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится», — вспомнил родственник Ванги.

Мужчина отметил, что во время разговора провидица выразила сочувствие народу Украины из-за «сложного» руководства. Она предвидела приход к власти президента Владимира Зеленского и его неэффективную политику, которая заведет простых граждан в тупик.

«Потом зеленый господарь придет: веселый, хороший, всем будет нравиться, но заведет туда, что чуть ли не в рабство сдаваться придется», — передал слова Ванги ее кум.

Недавно в Сети появилось другое, не менее интригующее пророчество от карпатского старца Нечая. Согласно его предчувствиям, Украина как государство исчезнет с карты мира.