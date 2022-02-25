«Мы все в какой-то степени причастны»: Поклонская высказалась по ситуации на Украине

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская записала видеообращение, в котором призвала людей к объединению и миру.

Поклонская подчеркнула, что судьба России и Украины находится в руках каждого из нас. По ее словам, текущая ситуация, в результате которой появились обиды и обвинения, ухудшается.

«Мы все в какой-то степени причастны к тому, что имеем сегодня. Своим эгоизмом. Своим безразличием. Нежеланием слышать других», — отметила Поклонская.

Она призвала Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие. Она заявила, что такое решение поддержит и Россия.