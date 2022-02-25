«Мы все в какой-то степени причастны»: Поклонская высказалась по ситуации на Украине

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская записала видеообращение, в котором призвала людей к объединению и миру.
Поклонская подчеркнула, что судьба России и Украины находится в руках каждого из нас. По ее словам, текущая ситуация, в результате которой появились обиды и обвинения, ухудшается.
«Мы все в какой-то степени причастны к тому, что имеем сегодня. Своим эгоизмом. Своим безразличием. Нежеланием слышать других», — отметила Поклонская.
Она призвала Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира и сложить оружие. Она заявила, что такое решение поддержит и Россия.
«Русские и украинцы — сильные нации, которые своим примером могут показать, что главное — люди. И мы всегда вместе, мы способны проходить самые сложные испытания — даже те, которые называются враждой. Победой здесь может быть только мир», — подытожила замглавы Россотрудничества.