Снаряд времен ВОВ обнаружили на территории завода в Петербурге

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли около Кировского завода в Северной столице. Взрывотехники обследовали опасную находку, передает пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на проспекте Стачек. Подозрительный предмет обнаружили работники предприятия, которые впоследствии вызвали на место группу разминирования. В связи с этим людей эвакуировали из здания.

Специалисты осмотрели боеприпас и установили, что это корпус 76-миллиметрового артиллерийского снаряда, не представляющий угрозы. В ближайшее время его утилизируют.