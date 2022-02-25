Ирландия отменила визовый режим с Украиной

Ирландия приняла решение о немедленной отмене визовых требований от украинских граждан. Об этом заявила министр юстиции страны Хелен Макэнти.

Она добавила, что их страна будет рада принять у себя как родственников ирландских граждан, так и резидентов страны, имеющих украинское гражданство.

«Мы солидарны с Украиной и ее народом и будем, работая с нашими партнерами в Европейском Союзе, играть свою роль для оказания им помощи в трудную минуту», — заявила Макэнти.

Теперь украинцы смогут находится на территории Ирландии до 90 дней без оформления визы. Местные власти также отметили, что будут и дальше разрабатывать меры по организации помощи украинским гражданам.