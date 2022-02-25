«Мы привыкли выживать». Глава МИД Приднестровья о беженцах, молдавском вопросе и блокаде

Ситуация в связи с военной спецоперацией на Украине сейчас напряжена во всем мире, но наиболее сложной она остается на сопредельных территориях. Так, некоторые СМИ 25 февраля сообщали, что украинские власти закрыли два контрольно-пропускных пункта на приднестровском участке границы с Молдавией. Однако официальные лица информацию не подтверждают.

О реальной ситуации внутри Приднестровья «Политике Сегодня» рассказал министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

— Виталий Викторович, какова позиция властей ПМР по поводу происходящего на Украине? Как ведет себя в этом отношении Молдавия?

— С учетом происходящих событий руководство Приднестровской Молдавской Республики в первую очередь сфокусировано на обеспечении безопасности населения страны. До разрешения кризиса на Украине мы рекомендовали гражданам ПМР воздержаться от заграничных поездок. Кроме того, прилагаются усилия по решению комплекса вопросов, возникающих в контексте большого миграционного потока из Украины.

В самом Приднестровье ситуация стабильная. Все системы жизнедеятельности государства функционируют в стандартном режиме, республика живет нормальной повседневной жизнью. Поэтому мы пока не видим необходимости для введения чрезвычайного или какого-то иного особого положения, как это уже сделала соседняя Молдавия.

— Насколько надежно защищены границы Приднестровья? Не обсуждалась ли идея закрытия границ?

— Ситуация на границах Приднестровья – спокойная и контролируемая, никаких внештатных инцидентов не наблюдается. Безопасность республики в полной мере обеспечивается нашими Вооруженными силами, а также миротворческими контингентами, состоящими как из приднестровских и российских, так и молдавских военнослужащих.

Федеральное агентство новостей / Антон Волошин

О закрытии нами границ речи пока не идет. Считаем, что оснований для такого шага нет, особенно когда присутствует актуальный гуманитарный аспект, связанный с большим потоком людей, желающих пересечь приднестровско-украинскую границу. При этом со стороны Украины периодически вводятся ограничения на передвижение людей и грузов, но на данный момент пункты пропуска с украинской стороны также открыты.

— Готовы ли вы принимать у себя украинских беженцев?

— Безусловно, Приднестровье готово оказать им любую посильную помощь. Вчера указом президента ПМР был создан оперативный штаб, который займется содействием иностранным гражданам, вынужденным временно находиться на территории Приднестровской Молдавской Республики, и созданием приемлемых условий для их размещения.

Следует отметить, что за минувшие сутки уже было организовано временное проживание 136 человек, которых поселили в гостиницах и профилакториях в приднестровских городах, главным образом в Тирасполе. По нашей информации, не менее ста человек заселились в приднестровские гостиницы в частном порядке. Работает специальная горячая линия, куда иностранные граждане могут обращаться по всем вопросам, включая размещение в ПМР в качестве беженцев.

— Какова судьба живущих в ПМР людей, имеющих украинские паспорта? Какие настроения царят в украинской диаспоре?

— Нет причин каким-то образом сегрегировать приднестровцев, обладающих украинским документами. Прежде всего, это граждане ПМР, которые, как известно, в большинстве случае получают иностранные паспорта в сугубо утилитарных целях, в первую очередь для выезда за рубеж.

Конечно же, все приднестровцы обеспокоены происходящим в соседней стране, где у многих проживают друзья, близкие и родственники, и ожидают, что кризис удастся урегулировать в самое ближайшее время.

Пресс-служба МИД Приднестровья /

— Российский миротворческий контингент приведен в повышенную готовность?

— Российский и приднестровский миротворческий контингенты несут службу в зоне безопасности в плановом режиме, поскольку для применения режима повышенной боеготовности требуется отдельное решение Объединённого военного командования или Объединённой контрольной комиссии. Такое решение на заседании ОКК 24 февраля принято не было и не рассматривалось. В повышенную готовность приведены исключительно миротворческие силы Молдовы.

Делегации России и Приднестровья попросили молдавскую сторону представить разъяснения по факту самовольного приведения миротворческих подразделений РМ в повышенную готовность. На самом заседании разъяснений не последовало, возможно, они будут даны в ближайшее время. Также по инициативе делегации Приднестровья обсуждался вопрос усиления миротворческих постов.

Вместе с тем следует принимать во внимание высокую степень взаимопонимания, слаженности и боеготовности миротворческих подразделений России и Приднестровья, достигаемую благодаря систематическим совместным учениям с применением техники. Эти подразделения исключительно способны к решению всего спектра миротворческих задач независимо от уровня, степени и направления угрозы миру на Днестре.

— Нет ли опасений, что Приднестровье, по сути, может оказаться в блокаде? Возможен ли новый виток обострения отношений со странами Запада?

— По сути, Приднестровье долгие годы находится в блокаде по целому спектру направлений. Эта блокада кратно усилилась в последние месяцы и напрямую связана с агрессивной неадекватной политикой действующей молдавской власти, игнорирующей переговорные инструменты и находящейся в прямом управлении Запада. Военно-политическое освоение Молдовы Румынией, США и НАТО провоцирует постоянное усиление ограничений в отношении Приднестровья.

С 1 сентября 2021 года Молдавия организовала и при помощи Украины реализовала транспортную блокаду Приднестровья. Кишинев препятствует импорту в ПМР различных важных грузов, например, медикаментов, продуктов питания, топлива, оборудования, сырья для предприятий.

Сегодня Молдавия стремится заблокировать работу ключевого приднестровского предприятия – металлургического завода в Рыбнице, обеспечившего 45% экспорта из ПМР в прошлом году.

Молдавия организовала политико-дипломатическую и информационную блокаду Приднестровья. Свободное передвижение приднестровских должностных лиц также ограничено по причине политически мотивированных уголовных дел. Ярким их примером стал вопиющий случай с бывшим приднестровским милиционером Александром Самонием, которого незаконно задержали в РМ и осудили на 15 лет тюремного заключения по сфабрикованному делу.

В этом смысле Приднестровье привыкло выживать в условиях применения гибридных форм давления. Надеемся на то, что молдавские власти одумаются и встанут на путь адекватного диалога с Приднестровьем в процессе урегулирования.