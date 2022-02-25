Путин: России легче будет договориться с Вооруженными силами Украины

Президент России Владимир Путин обратился к украинским военным. Он призвал их не позволять неонацистам использовать мирное население в качестве живого щита.

В ходе заседания Совета безопасности России Путин отметил, что Москве легче будет договориться с Вооруженными силами Украины.

«Не позволяйте бендеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться», — сделал неожиданное предложение украинским солдатам российский лидер.

Ранее Путин сообщил о столкновениях с националистическими формированиями на Украине. Основное противостояние идет не с регулярными украинскими войсками, подчеркнул он.