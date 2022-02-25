Путин: неонацисты размещают тяжелое вооружение в центральных районах городов Украины

Бандеровцы и неонацисты на Украине размещают тяжелое вооружение прямо в центральных районах крупных городов, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, нацисты на Украине ведут себя как террористы. Они выставляют вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня, в Киеве и Харькове.

Ранее сообщалось, что украинские военные отказались предоставлять гарантии безопасности сотрудникам миссии ОБСЕ во время эвакуации передовой базы. В ЛНР заявили, что ВСУ могут использовать наблюдателей как живой щит.