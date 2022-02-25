Требование генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к Центральноафриканской Республике освободить французов, подозреваемых в покушении на президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, идут вразрез с интересами и законодательством страны. Так ситуацию оценивает Le Patriote Dechaine.

Журналисты считают, что международная структура, а также ее руководитель, выступили на стороне радикальных формирований, угрожающих стабильности страны.

«Генеральный секретарь вновь доказал миру, что миротворцы являются частью плана по дестабилизации обстановки в регионе. Ему нужно, чтобы они оставались в стране и имели доступ к ее ресурсной базе. Поэтому мандат "голубых касок" будет продлеваться», — объясняется в публикации.

Несмотря на деструктивную деятельность миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА), республике удалось стабилизировать ситуацию. Национальная армия (FACA), подготовленная россиянами, разгромила крупные бандформирования. Российские инструкторы, которых за рубежом любят приписывать к «ЧВК Вагнера», отвечают за обучение республиканских силовиков, противостоящих террористам.

Издание отмечает, что если задержанные люди виновны в попытке покушения на президента, то они обязаны ответить по закону. Требования об их освобождении незаконны и не могут быть выполнены.