Глава Львовской области Козицкий объявил о введении комендантского часа

Председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий объявил о введении в регионе комендантского часа.

Козицкий заявил, что комендантский час в Львовской области начнет действовать вечером 25 февраля. При этом людям, которые заняты в критичной инфраструктуре, будут предоставляться пропуски, отметил политик.

«Еще одна новость — это введение комендантского часа сегодня вечером, с 10 вечера до 7 утра (с 23.00 до 8.00 мск). Людям, которые заняты в критичной инфраструктуре, мы будем давать пропуски», — сообщил Козицкий на пресс-конференции.

Операция по демилитаризации и денацификации Украины началась в четверг 24 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил по этому поводу с телевизионным обращением. Глава государства отметил, что эта мера является вынужденной.