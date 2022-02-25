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МИД России: задачи спецоперации ВС РФ в свете возможных переговоров с Украиной не снимались

Политика
МИД России: задачи спецоперации ВС РФ в свете возможных переговоров с Украиной не снимались

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что в свете возможных переговоров между РФ и Украиной задачи военной операции не снимались.

В сообщении МИД России говорится, что поставленные перед российскими военными задачи в рамках операции по демилитаризации Украины являются актуальными.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна уважает действия руководства РФ по ситуации на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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