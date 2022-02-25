Денацификация Украины может занять от двух недель до месяца. Однако Москва исторически обязана сделать это, заявил военный эксперт Юрий Котенок.

Пока спецоперации России идет по плану. Тем не менее РФ находится еще в начале всего процесса, отметил собеседник Федерального агентства новостей. Некоторые американские политики прогнозируют, что взятие Киева займет 96 часов. Что касается украинских политиков, доверять их высказываниям не стоит, считает Котенок. Однако Россию вряд ли устроит нынешняя позиция Киева.

«Также должны быть привлечены к ответственности так называемые ветераны АТО, люди с разрушенной психикой, которые дестабилизируют украинское общество. И, разумеется, Россия должна провести полную денацификацию Украины — наказать националистов, которые разжигают ненависть, переписывают историю, славят ветеранов дивизии СС и насаждают в обществе рознь и насилие», — отметил военный эксперт.

Для России важно установить вокруг своих границ пояс безопасности, который защитит от военных притязаний США и их партнеров. Из Украины сделала плацдарм для противостояния ПФ. Теперь приходится за это расплачиваться, добавил Котенок. Военная операция принесет успех при четком осознании, что Россия праве заниматься «тяжелой и грязной работой по исцелению Украины», резюмировал Котенок.

Президент РФ Владимир Путин в четверг объявил о военной операции на Донбассе. Россия не преследует цель оккупировать территории, заявили в Минобороны РФ. Мирному населению боятся нечего.