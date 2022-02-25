МИД России: принятие Финляндии и Швеции потребует ответных шагов

Российский МИД ответил на заявления о возможном членстве Финляндии и Швеции в НАТО.

Вступление этих государств в Альянс потребует со стороны России ответных шагов, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Сведения о членстве Финляндии и Швеции начали распространяться в Сети после публикации МИД России требований по безопасности. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд также отметила, что власти этих стран могут поднять вопрос о вступлении в военный блок в любое время.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила о готовности республики стать частью Альянса. Власти страны могут подать заявку на вступление в военный блок в случае обострения вопроса нацбезопасности.