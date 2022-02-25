Папа римский выразил озабоченность в связи с положением жителей Донбасса

Российское посольство в Ватикане лично посетил папа римский Франциск, сообщил глава дипломатической миссии.

Папа римский около 40 минут беседовал с послом. Понтифик выразил большую озабоченность в связи с положением населения Донбасса. Он призвал беречь детей, больных и страдающих. По словам папы римского — это главная христианская цель, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что храмы канонической Украинской православной церкви в Киеве открывают подвалы, чтобы люди могли укрыться там в случае опасности.