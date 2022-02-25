МОК просит не использовать гимны России и Белоруссии из-за ситуации в Донбассе

Исполком МОК обратился к спортивным федерациям с просьбой отменить или перенести соревнования, запланированные на территориях России и Белоруссии.

МОК также призывает отказаться от использования флагов, национальных гимнов и другой символики России и Белоруссии на всех соревнованиях. Такое предложение возникло на фоне событий в Донбассе.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля сообщил гражданам страны, что началась спецоперация по освобождению Донбасса. Глава государства заявил, что ситуация была безвыходной и требовала решительных действий. Минобороны РФ позднее подчеркнуло, что не наносит ударов по мирному населению.