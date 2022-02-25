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Запланированные в России матчи баскетбольной Евролиги отменены

Спорт
Запланированные в России матчи баскетбольной Евролиги отменены

Все запланированные на территории России матчи баскетбольной Евролиги перенесены за пределы страны. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте турнира.

Заседание Евролиги состоялось 25 февраля. Собравшиеся на нем 18 клубов-участников Евролиги приняли решение, согласно которому ЦСКА, УНИКС и «Зенит» не смогу организовывать игры в России в ближайшее время. Матчи должны будут пройти на нейтральной территории.

Ранее команда Нидерландов по баскетболу отказалась встретиться со сборной России в квалификации ЧМ-2023. Игра была запланирована 27 февраля в Алмере.

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