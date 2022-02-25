Посольство России передало Франции свидетельства преступлений киевского режима в Донбассе

Российское посольство передало Министерству иностранных дел Франции доказательства преступлений Киева в Донбассе.

Предоставленные документы включают в себя данные о преступлениях против человечности, совершенных официальными властями Украины в Донбассе, сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

«Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины», — заявили в российском посольстве.

Агрессия властей Украины против Донецкой и Луганской Народной Республики началась еще в апреле 2014 года, вскоре после того, как эти государства объявили о своей независимости. В четверг 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе, призванной демилитаризировать и денацифицировать Украину.